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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد خروجه من نفق.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عنصرًا لحزب الله جنوب لبنان

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن حجج الاحتلال ومزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تسير وفق السيناريو ذاته، ولا سيما المبررات التي يستخدمها المستويان السياسي والأمني لتبرير استمرار الوجود داخل العمق اللبناني.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أن قواته رصدت تحركاً لعنصر من حزب الله، وأن سلاح الجو شن غارة استهدفته عقب خروجه من نفق تحت الأرض.

وتابعت، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استغل هذه التطورات خلال جلسة تقييم أمني شارك فيها رئيس الأركان إيال زامير، بمناسبة مرور 1000 يوم على الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر، حيث قال إن إسرائيل تعمل على عدة جبهات، تشمل غزة والضفة الغربية ولبنان ومناطق أخرى، مؤكداً أن الحرب لم تنته بعد، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون على أتم الاستعداد لشن عملية عسكرية جديدة، هي الثالثة، ضد إيران والنظام الإيراني، كما ادعى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه ضربات قاسية للنظام الإيراني ولحزب الله في جنوب لبنان.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث أيضاً عن ما وصفها بالإنجازات العسكرية في جنوب لبنان، مؤكداً أنه لا توجد أي نية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الجنوب اللبناني، مع الإبقاء على ما تسمى "المنطقة الصفراء" أو "المنطقة الأمنية".

وواصلت، أنه قارن ذلك بقطاع غزة، قائلاً إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على مساحة شاسعة من القطاع، وإن قواته ما زالت تعمل هناك، مدعياً أنها تواصل استهداف المسلحين في حركة حماس، وأنها تسيطر على ما بين 65 و70% من قطاع غزة.

وأوضحت أن الوزير أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيؤخر الانتقال إلى المرحلة التجريبية حتى يتأكد من دفع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع السلاح من تلك المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي لبنان جنوب لبنان الإعلامية ريهام إبراهيم

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