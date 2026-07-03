«أطلس للبرامج» يفتح باب التقديم لدورته الجديدة لدعم السينما المغربية والعربية والإفريقية

أعلنت «أطلس للبرامج» (Atlas Programs)، المبادرة الهادفة إلى دعم السينما المغربية والعربية والإفريقية، عن فتح باب التقديم لعدد من برامجها المهنية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.



وأُطلقت المبادرة عام 2025 بهدف توحيد وتعزيز حضور الأنشطة المهنية للمهرجان، حيث تجمع تحت مظلتها جميع برامج الدعم التي طُورت منذ عام 2018 في إطار ورش أطلس (Atlas Workshops).



ودعت إدارة البرنامج صنّاع الأفلام والمنتجين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم، وفق المواعيد التالية:

مشروعات الأفلام قيد التطوير: حتى الإثنين 6 يوليو.

الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج: حتى الإثنين 31 أغسطس.

برنامج أطلس ستيشن (Atlas Station) للمنتجين المغاربة: حتى الإثنين 31 أغسطس.

برنامج أطلس ستيشن للمخرجين المغاربة للأفلام القصيرة: حتى الإثنين 14 سبتمبر 2026.



وتتضمن ورش أطلس برنامجًا يمتد على خمسة أيام عبر الإنترنت خلال شهر أكتوبر، يعقبه برنامج حضوري لمدة خمسة أيام، من 22 إلى 26 نوفمبر، بالتزامن مع انعقاد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.



ويستهدف البرنامج مجموعة مختارة من مشروعات الأفلام قيد التطوير، إلى جانب الأفلام في مرحلتي التصوير أو ما بعد الإنتاج، حيث تستفيد فرق العمل، من مخرجين ومنتجين، من دعم فني ومهني يتناسب مع المرحلة التي وصل إليها كل مشروع.



كما توفر الورش منصة مثالية لعرض المشروعات، إذ تُقدَّم الأفلام قيد التطوير من خلال جلسات عرض تقديمية (Pitching) أمام الجمهور والمهنيين، بينما تُعرض مقتطفات من الأفلام في مرحلتي التصوير وما بعد الإنتاج أمام متخصصين في الصناعة.



وتتضمن الورش أيضًا سوقًا للإنتاج المشترك، يتيح للمشاركين عقد لقاءات فردية مع نخبة من المنتجين والممولين والخبراء الدوليين، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون والشراكات الدولية.



وتمنح جوائز مالية يقررها عضوا لجنتي تحكيم مستقلتين، إحداهما لمشروعات التطوير، والأخرى للأفلام في مرحلتي التصوير وما بعد الإنتاج.



ينظم برنامج «أطلس ستيشن» بدوره على مرحلتين؛ الأولى عبر الإنترنت خلال أكتوبر، والثانية حضوريًا من 22 إلى 26 نوفمبر، بالتزامن مع المهرجان.



ويضم البرنامج مبادرتين مهنيتين مخصصتين للمواهب المغربية:

الأولى تستهدف المنتجين المغاربة الراغبين في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في سوق الإنتاج والتعاون الدولي، من خلال برنامج دعم فني ومهني مصمم بما يتناسب مع احتياجاتهم ومسيرتهم المهنية.



أما المبادرة الثانية فتستهدف مخرجي الأفلام القصيرة المغاربة الذين ينجزون أعمالًا في مرحلة التصوير أو ما بعد الإنتاج، وتوفر لهم الدعم اللازم لإطلاق المسيرة الدولية لأفلامهم، عبر برنامج يجمع بين الإرشاد الفني والتوجيه المهني بما يتوافق مع احتياجات كل مشروع.