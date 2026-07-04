فرحة عارمة في البحيرة بعد تأهل مصر إلى دور الـ16 بالمونديال..صور

تحولت شوارع وميادين محافظة البحيرة إلى ساحات احتفال عقب فوز منتخب مصر على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي أشعل فرحة الجماهير المصرية.





وردد المئات من أبناء المحافظة الهتافات الوطنية، فيما انطلقت السيارات تجوب الشوارع رافعة الأعلام المصرية، وسط إطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية، احتفالًا بالإنجاز الذي حققه الفراعنة بعد مباراة ماراثونية اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.





وأكد عدد من مشجعي المنتخب في البحيرة أن هذا الفوز أعاد البسمة إلى وجوه المصريين، معربين عن فخرهم بالأداء القتالي للاعبين وإصرارهم على تحقيق حلم طال انتظاره، مشيدين بالدور الكبير الذي قدمه الجهاز الفني واللاعبون طوال اللقاء.

وقال المهندس رضا نسيم أحد المشجعين: “عشنا ليلة لا تُنسى، والمنتخب أثبت أنه قادر على مواجهة الكبار وتحقيق المستحيل”

بينما أضاف الدكتور ماجد يوسف : “هذه الفرحة تستحقها الجماهير المصرية بعد الأداء المشرف، وننتظر استمرار المشوار وتحقيق إنجاز أكبر في البطولة”.

واصطف الأطفال والشباب حاملين الأعلام المصرية في الميادين الرئيسية بمدينة دمنهور وعدد من مراكز المحافظة، مرددين الأغاني الوطنية، في مشهد عكس حجم السعادة التي عمت الشارع البحراوي بعد التأهل التاريخي.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته لخوض مواجهة دور الـ16، وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم 2026.