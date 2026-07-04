سماع الشهود في محاكمة 53 متهما بقضية الدعم المالي للإخوان.. الإثنين

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الإثنين المقبل الموافق 6 يوليو 2026، للشهود في محاكمة 53 متهما، بخلية «الدعم المالي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7720 لسنة 2025 جنايات الشرابية، المقيدة برقم 7239 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2024، وحتى 15 مارس 2025، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لجميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الواحد والعشرون وحتى الثالث والعشرون ارتكبوا عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية للبلاد.