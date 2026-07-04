محمد صلاح : قلت لـ لاعبي المنتخب إنها مباراة العمر.. وكتبنا التاريخ

كشف الإعلامي مينا ماهر عن تصريحات قائد منتخب مصر، محمد صلاح، عقب التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن نجم الفراعنة وصف المواجهة بأنها “مباراة العمر”.

وقال صلاح: “قلت إن هذه المباراة هي مباراة العمر. أنا سعيد لأنني كتبت التاريخ”، معبرًا عن سعادته الكبيرة بقيادة منتخب مصر لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة



حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.





وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.





موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال





تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.