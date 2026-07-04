«فان زون» بجامعة عين شمس تجمع آلاف الطلاب لمؤازرة المنتخب في كأس العالم

في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز روح الانتماء الوطني، نظمت كلية التجارة، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر فعالية بعنوان «فان زون جامعة عين شمس بملاعب كلية التجارة »، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني المصري ضمن منافسات كأس العالم 2026، وذلك وسط أجواء وطنية وحماسية عكست تفاعل طلاب الجامعة مع الحدث العالمي.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة، وبتنسيق وإشراف إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب والدكتور سمر رجب رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر.

وتزامن تنظيم الفعالية مع مباراة المنتخب المصري أمام منتخب أستراليا ضمن منافسات البطولة، حيث شهدت «فان زون جامعة عين شمس » إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعة الذين توافدوا لمساندة المنتخب الوطني في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل، مؤكدين دعمهم الكامل للفراعنة في مشوارهم بالمونديال.

وتحولت «فان زون بملاعب كلية التجارة » إلى مدرج جماهيري ، حيث تابع الطلاب المباراة عبر شاشات عرض كبيرة، ورفعوا أعلام مصر ورددوا الهتافات الوطنية، في مشهد عكس روح الانتماء والفخر بالمنتخب الوطني، وجسد الدور الذي تقوم به الجامعة في تنمية الوعي الوطني وتعزيز المشاركة الإيجابية بين الطلاب.

وأكد الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة حرص اللجنة المنظمة على تطبيق الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان خروج الفعالية بالشكل اللائق، حيث اقتصر الحضور على طلاب جامعة عين شمس المسجلين مسبقًا، من خلال تصاريح دخول إلكترونية (QR Code) أُرسلت للمشاركين، مع التحقق من الكارنيه الجامعي أو بطاقة الرقم القومي عند الدخول، وعدم السماح بدخول أي شخص من خارج الجامعة.

وأضاف ان النشاط الطلابى بكلية التجارة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر يعكس الحرص علي دعم المبادرات الوطنية وتعزيز مشاركة الطلاب في الفعاليات التي تجمعهم حول هدف واحد، لافتًا إلى إن «فان زون بملاعب كلية التجارة » تقدم تجربة تشجيعية متميزة تجمع بين التنظيم، والتفاعل، والأجواء الوطنية، بما يعكس حرص جامعة عين شمس على توفير بيئة جامعية متكاملة تدعم الأنشطة الطلابية وترسخ قيم الانتماء والولاء للوطن.