طريقة عمل كيك الموز والشوكليت شيبس.. خطوة بخطوة

كيك الموز والشوكليت شيبس من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك بمذاق لذيذ وغير تقليدي.

قدمت الشيف نيرمين هنو على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك الموز والشوكليت، فيما يلي…

مقادير كيك الموز والشوكليت شيبس



● 125 مل زيت

● 360 جرام موز مهروس

● 120 جرام زبدة فول سوداني

● 60 جرام زبادي

● 200 جرام سكر

● 2 بيض

● 2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

● 200 جرام دقيق لجميع الاستخدامات

● ¾ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● ¾ ملعقة صغيرة ملح

● 170 جرام شوكولاتة نصف محلاة مقطعة أو شوكليت شيبس

طريقة تحضير كيك الموز والشوكليت شيبس



في وعاء كبير، اخفق الزيت مع الموز المهروس، زبدة الفول السوداني والزبادي حتى يصبح المزيج ناعمًا. أضف السكر، البيض والفانيليا واخفق جيدًا حتى تمتزج المكونات.

في وعاء متوسط، اخلط الدقيق مع البيكنج بودر، البيكنج صودا والملح لتتجانس المكونات. أضف خليط الدقيق إلى خليط الموز وقلّب حتى تمتزج. استخدم سباتولا مرنة لطي الشوكولاتة بلطف في الخليط، عن طريق رفع العجين من الأسفل وطيه على السطح، مع تدوير الوعاء وتكرار العملية حتى يندمج كل شيء تقريبًا.

اسكب الخليط في قالب انجليش كيك مُعد مسبقًا وافرده بطبقة متساوية. اخبز حتى يخرج خلة أسنان من الوسط وبها بعض الفتات الرطبة، لمدة 55 إلى 65 دقيقة. (إذا أصبح سطح الرغيف داكنًا جدًا قبل أن ينضج الداخل، غطه بورق فويل بشكل فضفاض).