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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية بطاطس بالمشروم والجبن..بأسهل الخطوات

صينية بطاطس بالمشروم والجبن
صينية بطاطس بالمشروم والجبن
هاجر هانئ

قدم الشيف عمرو إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صينية بطاطس بالمشروم والجبن فهي من الوصفات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير صينية بطاطس بالمشروم والجبن

● بطاطس حلقات سميكة نص سلقة
● مشروم حلقات
● بصل مفروم
● زعتر مجفف
● ريحان مجفف
● جبنة كريمي
● جبنة مشكلة مبشورة
● ملح وفلفل


طريقة تحضير صينية بطاطس بالمشروم والجبن


في طاسة على النار يوضع زيت زيتون , بصل مفروم , ملح , فلفل و تشوح المكونات
ثم تضاف شرائح مشورم , زعتر مجفف , ريحان مجفف و تشوح المكونات
في بايركس يوضع زيت زيتون , خليط من التوابل : زعتر مجفف , ريحان مجفف , ملح , فلفل
ثم تضاف حلقات البطاطس , مشروم بالبصل و على الوجه جبنة كريمى وو جبنة مشكلة مبشورة
يوضع البايركس فى الفرن و يترك حتى تمام الطهي
ثم يقدم.

صينية بطاطس بالمشروم والجبن مقادير صينية بطاطس بالمشروم والجبن طريقة تحضير صينية بطاطس بالمشروم والجبن

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