قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطلوب من الانتربول.. ظهور نادر لقائد الحرس الثوري قبل جنازة خامنئي
أسماء بدل الأرقام.. واتساب يطرح تحديثا مثيرا للجدل يثير قلقا عالميا
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: أبناؤنا بالخارج يدركون قيمة ما تحقق في مصر
انفراجة للمربين.. الزراعة تضخ نصف مليار جنيه وتعلن أرقامًا جديدة لدعم الثروة الحيوانية
شروط تحويل العدادات الكودية لقانونية.. والأوراق المطلوبة
رياض محرز يعلن قراراً مصيرياً بعد خروج الجزائر من المونديال
بعد تحرك النواب.. 5 إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من فخ القروض الإلكترونية الوهمية
قاليباف يحذر : الإسرائيليون يسعون لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا
بوابات جديدة للتنمية.. 4 مطارات مصرية تخرج للنور مع رؤية 2030
مفكر سياسي: أولوية الدولة بعد 30 يونيو تمثلت في بناء مصر من الداخل
إيران تحت الحصار.. إجراءات أمنية مشددة في طهران قبيل جنازة المرشد علي خامنئي
لفتة إنسانية بالمقر البابوي.. البابا تواضروس يوقع على قميصي «صلاح ومرموش» ويوجه رسالة خاصة لطفلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عميد المركز الثقافي الإسلامي: أمن مصر اصطفاء إلهي.. ولا تنمية دون استقرار الوطن

خطيب الجمعة بمسجد مصر
خطيب الجمعة بمسجد مصر
رحمة سمير

أكد الدكتور محمد عوض منصور، عميد المركز الثقافي الإسلامي ببورسعيد وخطيب الجمعة بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن أمن مصر نعمة واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لقيام الحضارات واستقرار المجتمعات، وأن حب الوطن والانتماء إليه من صميم العقيدة الإسلامية.

أمن مصر مرتبط بمشيئة الله

وأوضح الدكتور محمد عوض منصور، خلال حديثه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في برنامج صباح الخير يا مصر، أن قوله تعالى: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" يحمل دلالات عظيمة، أبرزها أن أمن مصر ارتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو ما يجعل هذا الأمن محفوظًا بإرادة الله.

وأضاف أن لفظ "آمنين" لم يرد في القرآن الكريم إلا في ثلاثة مواضع؛ المسجد الحرام، والجنة، ومصر، وهو ما يعكس المكانة الخاصة التي حظيت بها مصر في القرآن الكريم.

مصر أرض الاصطفاء والرسالات

وأشار إلى أن مصر كانت مسرحًا لأحداث عظيمة في تاريخ الأنبياء والرسل، فاستقبلت سيدنا يوسف عليه السلام حتى تولى خزائن الأرض، ومر بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومنها السيدة هاجر أم العرب، كما شهدت معجزات سيدنا موسى عليه السلام.

وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرًا، بقوله: "إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم ذمة ورحمًا".

الأمن أساس التنمية والحضارة

وأكد خطيب الجمعة أن الأمن هو أساس كل تقدم، موضحًا أنه لا يمكن أن تقوم حضارة أو تزدهر تنمية أو يستقر مجتمع دون أمن.

واستشهد بدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: "رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات"، مبينًا أن الأمن سبق الرزق في الدعاء، لأنه لا يمكن للإنسان أن يستمتع بنعمة أو يحقق تنمية في غياب الاستقرار.

وأضاف أن الحديث النبوي الشريف: "من أصبح آمنًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها" يؤكد أن الأمن يمثل أعظم نعم الحياة.

حب الوطن جزء من العقيدة

وشدد الدكتور محمد عوض منصور على أن الانتماء للوطن والوفاء له قيمة راسخة في الإسلام، مستشهدًا بمواقف الأنبياء، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: "لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت"، مؤكدًا أن حب الوطن والدفاع عنه والعمل من أجل بنائه لا يتعارض مع الدين، بل يعد من صميم القيم الإسلامية.


واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وأن الاستقرار هو الطريق إلى التنمية والعبادة والعلم والعمل، داعيًا الجميع إلى التمسك بقيم الانتماء والوحدة والعمل من أجل رفعة مصر واستقرارها.

30يونيو مصر الوطن الدين الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

زيزو

الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

محمد صلاح

محمد صلاح يثير القلق بعد خروجه من تدريب المنتخب قبل مواجهة أستراليا

ترشيحاتنا

ميتا

ميتا تدخل عالم الألعاب بتطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي.. ما هو Pocket؟

كيا نيرو 2027 فيس ليفت

كيا تطرح نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة عالميا.. بهذه المواصفات

مرسيدس S كلاس موديل 2026

سعر مرسيدس S كلاس موديل 2026 في السعودية

بالصور

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد