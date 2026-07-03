عميد المركز الثقافي الإسلامي: أمن مصر اصطفاء إلهي.. ولا تنمية دون استقرار الوطن

أكد الدكتور محمد عوض منصور، عميد المركز الثقافي الإسلامي ببورسعيد وخطيب الجمعة بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن أمن مصر نعمة واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لقيام الحضارات واستقرار المجتمعات، وأن حب الوطن والانتماء إليه من صميم العقيدة الإسلامية.

أمن مصر مرتبط بمشيئة الله

وأوضح الدكتور محمد عوض منصور، خلال حديثه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في برنامج صباح الخير يا مصر، أن قوله تعالى: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" يحمل دلالات عظيمة، أبرزها أن أمن مصر ارتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو ما يجعل هذا الأمن محفوظًا بإرادة الله.

وأضاف أن لفظ "آمنين" لم يرد في القرآن الكريم إلا في ثلاثة مواضع؛ المسجد الحرام، والجنة، ومصر، وهو ما يعكس المكانة الخاصة التي حظيت بها مصر في القرآن الكريم.

مصر أرض الاصطفاء والرسالات

وأشار إلى أن مصر كانت مسرحًا لأحداث عظيمة في تاريخ الأنبياء والرسل، فاستقبلت سيدنا يوسف عليه السلام حتى تولى خزائن الأرض، ومر بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومنها السيدة هاجر أم العرب، كما شهدت معجزات سيدنا موسى عليه السلام.

وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرًا، بقوله: "إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم ذمة ورحمًا".

الأمن أساس التنمية والحضارة

وأكد خطيب الجمعة أن الأمن هو أساس كل تقدم، موضحًا أنه لا يمكن أن تقوم حضارة أو تزدهر تنمية أو يستقر مجتمع دون أمن.

واستشهد بدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: "رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات"، مبينًا أن الأمن سبق الرزق في الدعاء، لأنه لا يمكن للإنسان أن يستمتع بنعمة أو يحقق تنمية في غياب الاستقرار.

وأضاف أن الحديث النبوي الشريف: "من أصبح آمنًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها" يؤكد أن الأمن يمثل أعظم نعم الحياة.

حب الوطن جزء من العقيدة

وشدد الدكتور محمد عوض منصور على أن الانتماء للوطن والوفاء له قيمة راسخة في الإسلام، مستشهدًا بمواقف الأنبياء، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: "لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت"، مؤكدًا أن حب الوطن والدفاع عنه والعمل من أجل بنائه لا يتعارض مع الدين، بل يعد من صميم القيم الإسلامية.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وأن الاستقرار هو الطريق إلى التنمية والعبادة والعلم والعمل، داعيًا الجميع إلى التمسك بقيم الانتماء والوحدة والعمل من أجل رفعة مصر واستقرارها.