ماجد منير: كتاب "رجل الأقدار" يوثق أخطر مرحلة في تاريخ مصر ويبرز مسيرة الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن إطلاق كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن" بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو يحمل دلالات مهمة، باعتباره يوثق مرحلة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ويرصد مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ نشأته وحتى قيادة الدولة.

توثيق مرحلة صنعت مستقبل الدولة

وأوضح “منير” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن اختيار 30 يونيو لتدشين الكتاب يؤكد استمرار الزخم الذي أحدثته الثورة، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تجني ثمار مكتسباتها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الكتاب يوثق رحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ نشأته في حي الجمالية، مرورًا بمسيرته العسكرية، ووصوله إلى رئاسة الجمهورية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي واجهت الدولة المصرية قبل وبعد توليه المسؤولية، وكيف تعامل معها.

الأجيال الجديدة تحتاج إلى معرفة ما حدث

وأشار رئيس تحرير الأهرام إلى أن التوثيق يمثل ضرورة وطنية، موضحًا أن الأجيال المقبلة تحتاج إلى معرفة حجم التحديات التي مرت بها مصر، خاصة خلال عام 2013، الذي وصفه بأنه من أخطر المراحل في تاريخ الدولة.

وأكد أن وجود هذا النوع من الكتب داخل المكتبة المصرية يمنح الأجيال فرصة لفهم ما شهدته البلاد من أحداث وتحولات كبرى.

بناء الإنسان يبدأ من التجربة الشخصية

وأوضح ماجد منير أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم ببناء الإنسان المصري يرتبط بتجربته الشخصية، لافتًا إلى أن الكتاب يرصد كيف أسهمت نشأته في حي الجمالية، ثم انضمامه إلى القوات المسلحة، في تشكيل شخصيته ورؤيته للدولة.

وأضاف أن هذه التجربة انعكست على اهتمام الرئيس بالمواطن المصري، وإصراره على بناء الإنسان إلى جانب تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية.