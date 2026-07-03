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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيومي فؤاد: أنا مليونير .. ومكالمة شيرين عبد الوهاب طبطبت علي روحي

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
أحمد البهى

حل الفنان بيومي فؤاد ضيف علي برنامج تفاعلكم، والمذاع عبر قناة العربية. 

وقال بيومي فؤاد: مريت بـ أوقات صعبة بس مكالمة النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب طبطت علي روحي.

وتابع بيومي فؤاد: أنا مليونير أي حد عنده مليون جنيه يبقى مليونير.. فأنا مليونير الحمد لله.

واضاف بيومي فؤاد:  دخلت الـ60 من شهور قليلة ومفيش حاجة اتغيرت لأني من 10 سنين كنت بعمل أدوار كبيرة، وعلى المستوى الشخصي هديت وبقيت بنتقي أوي أدواري حتى دي أول سنة الناس مش مصدقة أن بيومي فؤاد مكنش له أي مسلسل في رمضان 2026.

واستكمل بيومي فؤاد:  نجوميتي تأخرت بسبب عملي كموظف، كنت بحب شغلي أوي وعمري ما ندمت أن ده كان سبب في تأخير شغلي كممثل.

وقال الفنان بيومي فؤاد:  أتمنى أقدم دور يشبه دور دكتور يحيى الفخراني في شيخ العرب همام، الدور القيادي ومش شرط يكون رئيس ولا وزير ولا سفير، يبقى حد كبير بلد أو كبير عائلة، عمدة، شيخ بلد.

بيومي فؤاد شيرين عبد الوهاب الفنان بيومي فؤاد

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