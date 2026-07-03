أنشطة فنية متنوعة ضمن مبادرة "شارع الفن" بالإسماعيلية

في أجواء احتفالية مبهجة، شهد ميدان شامبليون مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية ضمن فعاليات مبادرة "شارع الفن"، والتي تنظمها وزارة الثقافة بمحافظة الإسماعيلية في سياق المشروع القومي للفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة"، وفي إطار خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الميادين والفضاءات العامة.

واستهلت الفعاليات مع عرض فني لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية تدريب وتصميم الكابتن سيد شرقاوي، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها "آه يالالالي"، "على شط البحر"، "عدى النهار"، "السمسمية"، و"أبويا وصاني"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما شهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، تنظيم معرض فني تضمن لوحات عن معالم المحافظة بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، إلى جانب ورشة لتعليم الرسم نفذتها الفنانة سماح علي، وسط إقبال كبير من الأطفال.

واختتم اليوم مع عرض مسرح عرائس للفنان محمود نوح شمل فقرات عن الانتماء وحب الوطن، وأخرى توعوية، بحضور شيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة "شارع الفن" في خمس محافظات وهي الإسكندرية، أسوان، كفر الشيخ، بني سويف، والإسماعيلية بعد نجاحها في القاهرة، وتنظم من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنفذ أسبوعيا يومي الخميس والجمعة، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر الفنون بين مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة للمواهب الفنية للتعبير عن إبداعاتها.



وتتواصل الفعاليات في الثامنة مساء اليوم الجمعة مع ورش فنية للأطفال، وعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية.