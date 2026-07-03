قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: الحرارة المحسوسة تصل إلى 39 درجة بالقاهرة.. وتحذيرات من الرطوبة واضطراب البحر الأحمر
قبل الاشتراك.. اعرف الفرق بين خدمتي اطمن واطمن على الآخر لحماية أطفالك على الإنترنت
فاضل كام ساعة.. موعد مباراة منتخب مصر واستراليا بكأس العالم 2026
رسالة مؤثرة من ويسا بعد توديع المونديال: نقلنا الكونغو إلى خارطة العالم
اشتراطات قانونية ملزمة للحصول على ترخيص التنقيب عن الآثار
5 نعوش بجنازة المرشد.. من قُتل مع علي خامنئي في الضربة الأمريكية الإسرائيلية؟
عيار 21 يسجل 5740 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
حادث مروع .. مصرع 24 شخصا وإصابة 8 آخرين في سقوط حافلة ركاب بباكستان
تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين
حرب الشرق الأوسط تلقي بظلالها على حركة الطيران: تراجع حاد في الطلب وسط مؤشرات متفائلة
بمرتبات تصل لـ9700 جنيه.. 210 فرص عمل جديدة بقطاع الأغذية (التفاصيل والتقديم)
شركات النفط الروسية تخفض صادرات الديزل المنقولة بحرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل انطلاقه في 8 يوليو .. الحب المحرر يرفع لافتة كامل العدد على مسرح الجامعة الأمريكية

الحب المحرر
الحب المحرر
أحمد البهى

يفتتح فريق (Better Show) المسرحي عرضه الجديد «الحب المحرر» مساء 8 يوليو على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، على أن يستمر العرض حتى 11 يوليو المقبل، بواقع حفلتين في الليلة الواحدة الأولى في الخامسة والنصف والثانية في الثامنة والنصف مساءً.


ورفع العرض لافتة "كامل العدد" قبل إنطلاقه بأيام، ليعلن عن نفاذ تذاكر جميع حفلاته، حيث نفذت حفلتين بالكامل بعد الإعلان عن العرض بأيام.


و«الحب المحرر» عن الرواية الأكثر مبيعًا في العالم، التي تحمل الاسم نفسه للكاتبة فرنسين ريفرز.
وسبق أن قدم فريق (Better Show)العرض قبل 7 سنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ عُرض على أكثر من مسرح، من بينها «الفلكي» و«الهوسابير» و«ساقية الصاوي».


ويجري مخرج العرض مايكل مجدي بروفات مكثفة  للعمل، إذ يقدم في نسخة جديدة يغلب عليها الطابع الموسيقي والاستعراضي، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون مفاجأةلمحبي«الحب المحرر».
 

وتأتي عودة العرض بناءً 

على طلب جمهور الفريق، الذين طالبوا بإعادة تقديم المسرحية.


و«الحب المحرر» دراماتورج سفيان الخضري، ويشاركه الكتابة مخرج العرض مايكل مجدي.

الحب المحرر على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية مسرح الفلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

حفل زفاف احمد ماجد

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

زيزو

الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال

عبدالله أقطاي

تفاصيل عقد انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

مجلس النواب

تعديلات قانون التصالح تدخل مرحلة الحسم.. مطالب برلمانية بإقرارها قبل فض دور الانعقاد

ترشيحاتنا

دعاء المظلوم

دعاء المظلوم على الظالم سريع الإجابة.. ردد هذه الكلمات وفوض أمرك لله

الدعاء

دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات.. ردده بيقين تفتح لك أبواب الفرج

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية مستجابة في خير يوم طلعت فيه الشمس

بالصور

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد