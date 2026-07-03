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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إليسا تحيي حفلا بمهرجان جرش

اليسا
اليسا
أحمد البهى

تستعد الفنانة اليسا، لاحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فاعليات مهرجان جرش في دورته ال40. 

ومن المقرر ان تحيي اليسا الحفل يوم 30 من الشهر الجاري، ضمن فعاليات الدورة ال40، علي المسرح الجنوبي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. 

نزاع اليسا القضائي: 

أصدر المحامي مارك حبقة، وكيل الفنانة اللبنانية إليسا، بيانا صحفيا بشأن أزمتها مع شركة “وتري”، التى انتهت لصالح موكلته بفسخ التعاقد مع الشركة. 

وقال محام إليسا فى بيانه: إن المحكمة أقرت بمسؤولية شركة وتري، الكاملة، وألزمتها بسداد تعويض لصالح إليسا بقيمة 857،458.47 دولارًا أمريكيًا، إضافة إلى الفائدة القانونية، مشيرًا إلى أن الحكم أكد وقوع تعدٍّ على حقوق الفنانة من خلال توزيع أغنية أنا وبس عبر الوسائل نفسها التي كانت تُوزَّع بها أعمالها، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة تعاقدية تستوجب التعويض.

وأوضح محام إليسا : أن اتفاقية الترخيص الموقعة بين إليسا وشركة وتري، انتهت رسميًا في 12 أغسطس 2023، وبالتالي فإن الشركة لم تعد تمتلك أي حقوق في استغلال أعمال الفنانة أو قناتها، مؤكدًا أن أي استخدام لاحق لمحتواها أو الادعاء بامتلاك تلك الحقوق يعد خارج الإطار القانوني والتعاقدي.

اليسا الفنانة اللبنانية اليسا جرش مهرجان جرش

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