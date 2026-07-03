وزير النقل: العلاقات المصرية التركية تشهد تطورا متسارعا

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية المنعقدة بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والممرات الدولية.

وخلال اللقاء، نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وإلى الشعب التركي الصديق، كما قدم التهنئة بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية، مشيدًا بحسن التنظيم والمشاركة الدولية الواسعة التي عكست المكانة المتنامية لتركيا في قطاع النقل البحري.

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورًا متسارعًا يستند إلى الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن التعاون بين مصر وتركيا دخل مرحلة جديدة أكثر فاعلية، لاسيما عقب التوقيع المشترك على اتفاقية التعاون في مجال الممرات الدولية والخدمات اللوجستية، والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط بين البلدين، وزيادة حركة التجارة، وتكامل سلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر وتركيا كمحورين رئيسيين للتجارة الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، نقل جودت يلماز تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره لمشاركة الوفد المصري في أعمال القمة، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وعلى رأسها النقل واللوجستيات، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز من مكانتهما كمركزين إقليميين للتجارة والنقل.