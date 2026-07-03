يهدد تكافؤ الفرص.. تحرك عاجل من النواب بشأن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

تقدم النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الصعوبة البالغة لامتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية، وما ترتب عليه من آثار نفسية ومادية على الطلاب وأسرهم وتلقي العديد من الشكاوي.

وأوضح “ درويش” في طلب الإحاطة المقدم أنه جاء استجابةً للعديد من الشكاوى الواردة من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، خاصة بمحافظة القليوبية وعدد من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن حالة من الإحباط والانهيار سيطرت على الطلاب عقب خروجهم من اللجان، بسبب صعوبة الامتحان، الذي رأى كثيرون أنه تجاوز مستوى الطالب المتوسط ولم يراعِ الفروق الفردية.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أن الأسر المصرية تحملت على مدار العام الدراسي أعباءً مالية وضغوطًا نفسية كبيرة لتوفير الدعم التعليمي لأبنائها، في ظل تأكيدات سابقة من وزارة التربية والتعليم بالالتزام بوضع امتحانات تحقق العدالة وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن التعقيد أو المغالاة في مستوى الأسئلة.

مؤشر خطير يهدد تركيز الطلاب في المقررات القادمة

كما أشار إلى أن ما حدث في امتحان الكيمياء ، تسبب سلبا في وقوع أزمات نفسية حادة للطلاب، وذلك يعد مؤشرا خطيرا يهدد مسيرتهم وتركيزهم في الامتحانات المقررة للمواد القادمة ويضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.