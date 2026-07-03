7 محاضر في حملات تفتيش على مراكز ومنشآت طبية خاصة بالإسكندرية

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نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسكندرية، حملات تفتيش على عدد من المراكز والمنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.

وأوضحت مدير إدارة العلاج الحر بمديرية صحة الاسكندرية الدكتورة رشا سيف أن الحملات أسفرت عن تحرير 7 محاضر انتحال صفة طبيب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال رصد القيام بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص؛ وفقًا للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية وقانون المنشآت الطبية.

وشملت الإجراءات؛ محاضر لمراكز خاصة بالصحة والتغذية وتجميل وجلدية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور محمد بدران، استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات؛ بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومنضبطة للمواطنين.