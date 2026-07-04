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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دموع وصراخ هستيري.. انفجار مفيدة شيحة فرحًا بفوز وتأهل مصر إلى دور الـ16

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

لم تتمالك الإعلامية مفيدة شيحة مشاعرها عقب تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب أستراليا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32، حيث دخلت في حالة من البكاء والصراخ فرحًا بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة.

ما تحقق يعكس الروح القتالية التي ظهر بها الفريق طوال المباراة

وجاءت لحظات التأثر خلال تقديم مفيدة شيحة تغطية خارجية خاصة عبر قناة النهار، إذ انفعلت مع صافرة نهاية اللقاء، معبرة عن سعادتها الكبيرة بتأهل المنتخب الوطني، ووجهت التهنئة للاعبين والجهاز الفني والجماهير المصرية، مؤكدة أن ما تحقق يعكس الروح القتالية التي ظهر بها الفريق طوال المباراة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لمقطع الفيديو الذي وثق رد فعل الإعلامية، حيث تفاعل آلاف المتابعين مع دموعها وصيحاتها التي عكست فرحة ملايين المصريين، معتبرين أن المشهد جسد حالة السعادة الوطنية بعد عبور منتخب مصر إلى دور الـ16 ومواصلة مشواره في مونديال 2026.

مفيدة شيحة منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026

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