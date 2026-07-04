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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الدرندلي: دالاس أصبحت شارع جامعة الدول العربية.. ولا نخشى الأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أكد خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، أن المنتخب حقق إنجازًا مستحقًا بعد الفوز على أستراليا والتأهل، مشيدًا بروح اللاعبين والجماهير المصرية التي ساندت الفريق بقوة، ومؤكدًا أن الهدف هو ترسيخ مكانة مصر بين كبار منتخبات العالم.

وقال خالد الدرندلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة CBC: "الحمد لله على هذا الإنجاز، واللاعبون يستحقون كل التقدير، لأنهم كانوا رجالًا على قدر المسؤولية، والجماهير المصرية كانت حاضرة بقوة في المدرجات بنسبة تقارب 70%."

وأضاف: "دالاس دلوقتي بقت شارع جامعة الدول العربية، من كثرة الجماهير العربية والمصرية الموجودة لدعم المنتخب".

وتابع: "غرفة ملابس منتخب مصر تحولت إلى ساحة احتفالات، والجميع كان يرقص فرحًا بالفوز على أستراليا، بداية من اللاعبين البدلاء قبل الأساسيين".

وأشار إلى حجم الدعم الذي حظي به المنتخب، قائلًا: "حتى المقصورة الرئيسية في الاستاد كانت تشجع منتخب مصر، بمختلف الجنسيات، والكل كان متعاطفًا معنا، وإحنا حاسين إننا بنلعب في مصر، مش خارج بلدنا".

وأكد الدرندلي أن طموحات المنتخب لا تتوقف عند هذا الحد، موضحًا: "هدفنا أن تصبح مصر ضمن المنتخبات الكبيرة في العالم خلال الفترة المقبلة".

وعن احتمالية مواجهة الأرجنتين قال: "منتخب مصر تخلص من رهبة مواجهة الكبار، بعدما لعب أمام منتخبات قوية سواء خلال فترة الإعداد أو في كأس العالم".

واختتم تصريحاته مطمئنًا الجماهير على حالة كريم حافظ، قائلًا: "إصابة كريم حافظ بسيطة، واللاعب بخير وحالته مطمئنة".

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