محافظ جنوب سيناء: تطوير شبكة الطرق في طور سيناء ضمن خطة الارتقاء بالبنية التحتية

وجه محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمنطقتي المنشية والأمل بمدينة طور سيناء، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري لمدينة طور سيناء، بما يسهم في توفير بيئة خدمية أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الأحد/ مع نائب المحافظ الدكتورة إيناس سمير، ورئيس مدينة طور سيناء علي حمادة، ومدير مديرية الطرق والنقل، لبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمنطقتي المنشية والأمل بمدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ - وفق بيان - أن الهدف من الاجتماع هو إزالة جميع المعوقات التي قد تواجه أعمال إحلال وتجديد الطرق، من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة قبل بدء التنفيذ، بما يضمن إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمرافق، حيث تبين عدم وجود مشكلات رئيسية بشبكات مياه الشرب، فيما جرى حصر نقاط الصرف الصحي التي تحتاج إلى تدخل عاجل، والاتفاق على الانتهاء من معالجتها قبل البدء في أعمال الرصف، مع تنفيذ خطة عمل متوازية تضمن سرعة الإنجاز.

كما تم التنسيق مع ممثلي قطاع الكهرباء والشركة المصرية للاتصالات لتحديد مسارات الكابلات وخطوط الاتصالات بدقة، بما يحافظ على سلامتها ويمنع حدوث أي أعطال أثناء تنفيذ المشروع.

واتفق الحاضرون على بدء أعمال تطوير الطرق من الشارع الرئيسي بمنطقة المنشية، على أن تمتد الأعمال تباعًا إلى باقي الشوارع وفق جدول زمني محدد، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية ويحد من أي تأثير على تنقلات المواطنين.