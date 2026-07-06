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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: حمدي فتحي ورقة تكتيكية مهمة أمام الأرجنتين.. وهاني من أبرز نجوم كأس العالم

حمدي فتحي
حمدي فتحي
ميرنا محمود

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد هاني يقدم بطولة مميزة مع منتخب مصر، رافضًا اختزال مستواه في الهدفين اللذين سجلهما بالخطأ في مرماه، كما شدد على أهمية السيطرة على خط الوسط خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "لا يصح أن نختزل أداء محمد هاني في أنه سجل هدفين بالخطأ في مرماه، فهذا قمة العبث، لأنه من أكثر اللاعبين تألقًا في البطولة".

وأضاف: "أقول لمحمد هاني: أنت لاعب مهم، وتتحمل الكثير من الضغوط، فلا تشغل بالك بأي انتقادات، وليكن ردك دائمًا داخل الملعب".

وتابع: "نشاهد أسوأ نسخة من منتخب البرازيل في كأس العالم الحالي، بينما نجح إيرلينج هالاند في صناعة طفرة كبيرة مع منتخب النرويج".

وأوضح: "أسلوب لعب منتخب الأرجنتين يعتمد على الاستحواذ في وسط الملعب دون الاعتماد بشكل كبير على الأجنحة، ولذلك أرى ضرورة مشاركة حمدي فتحي ومروان عطية في خط الوسط".

واختتم السيد تصريحاته قائلًا: "الدفاع يكون دوره أكبر في المباريات الكبيرة، لكن خط الوسط سيكون مفتاح مواجهة الأرجنتين، كما أفضل مشاركة حمدي فتحي في وسط الملعب، لأنه لاعب جوكر، ويمكنه العودة بين المدافعين في حالة إجراء أي تغيير تكتيكي أثناء المباراة".

أحمد السيد محمد هاني منتخب مصر كأس العالم

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