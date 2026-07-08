ترامب: الإنفاق الدفاعي لدول الناتو لن يقل عن 5 % خلال الفترة المقبلة.. والولايات المتحدة أكبر مساهم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإنفاق الدفاعي لدول الناتو لن يقل عن 5% خلال الفترة المقبلة، معلنا أن قمة الناتو في أنقرة كانت مهمة للغاية، و الولايات المتحدة أكبر مساهم لحلف الناتو،

وكشف ترامب - خلال كلمة أدلى بها في ختام قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء اليوم /الأربعاء/ - عن تخصيص ميزانية بنحو 1.5 تريليون دولار للجيش الأمريكي، مشيرا إلى بلاده سوف نضاعف إنتاج الذخائر والصواريخ وسنعمل على زيادة وتيرة إنتاج المعدات الدفاعية.

وأكد أن الولايات المتحدة نمتلك المسيرات الأكثر تطورا في العالم، كما أن الولايات المتحدة سوف تتفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جهة أخري، استبعد الرئيس الأمريكي اندلاع مواجهة عسكرية مجددة مع إيران، واصفا قادة طهران الحاليين بأنهم أصبحوا "أكثر عقلانية"، ومدافعا في الوقت نفسه عن استراتيجية إدارته السابقة تجاههم.

ووصف ترامب إدارته للملف الإيراني بـ "النجاح الكبير"، مشيرا إلى أنه غير رأيه بشأن عقلانية القادة الإيرانيين بعد أن "تعرف عليهم عن قرب"، على حد تعبيره.

وأضاف: "لقد دمرنا القوة العسكرية لإيران وقضينا على قادتها، ولا يمكن السماح لهم بامتلاك أسلحة نووية"، كاشفا عن حجم التهديدات الأمنية التي تحيط به جراء مواقفه الصارمة السابقة تجاه طهران، مشيرا إلى أنه يأتي "رقم واحد على قائمة الاغتيالات لإيران".

وأكمل الرئيس الأمريكي أن إيران تريد ابرام صفقة مع الولايات المتحدة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وتابع إن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني خلال أسبوعين وعلى الرغم من ذلك إيران لا تزال تزال تمتلك عددا محدودا من الصواريخ.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده ستشن "على الأرجح" موجة جديدة من الضربات ضد إيران خلال ليل الأربعاء، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف ترامب: "وجهنا لهم ضربات قوية للغاية الليلة الماضية (ليل الثلاثاء)، وقد نوجه لهم ضربات قوية مرة أخرى الليلة (ليل الأربعاء)".