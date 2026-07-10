اليابان تقلص وجود سفنها في الخليج لاعتبارات أمنية

قال وزير النقل الياباني ياسوشي كانيكو إن 22 سفينة تابعة لشركات يابانية، بينها ست ناقلات نفط خام عملاقة، عبرت مضيق هرمز وغادرت الخليج خلال الفترة من السابع إلى التاسع من يوليو، ولم يتبق داخل الخليج سوى أربع سفن تابعة لشركات يابانية.

وامتنع مسؤول في إدارة الشحن البحري الدولي بوزارة النقل اليابانية عن التعليق على الإجراءات المتخذة لضمان سلامة السفن، مشيرًا إلى اعتبارات أمنية.

وقال متحدث باسم رابطة ملاك السفن اليابانيين إن عدد السفن المرتبطة باليابان داخل الخليج انخفض من 45 سفينة على متنها نحو 1100 فرد من أفراد الطواقم عند بداية الصراع إلى أربع سفن فقط على متنها نحو 100 فرد.

وأظهرت بيانات لتتبع حركة السفن أن مزيدًا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال استأنفت خلال الأيام الأخيرة عبور مضيق هرمز، فيما أعلنت اليابان أن 22 سفينة تابعة لها غادرت الخليج منذ الثلاثاء، رغم تجدد القتال في الشرق الأوسط.

ويخضع مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، لمراقبة وثيقة من شركات الشحن والحكومات، بعد الهجمات الإيرانية هذا الأسبوع على سفن تجارية والضربات الأمريكية التي استهدفت إيران، وهو ما أدى إلى تراجع حركة الملاحة عبر المضيق.

وأظهرت بيانات شركتين متخصصتين في تتبع حركة السفن أن ما لا يقل عن خمس ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة دخلت مضيق هرمز خلال الأيام الماضية.