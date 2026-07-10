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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استعدادا لصيف أكثر قسوة.. يوروستار تطلب قطارات تتحمل حرارة 55 درجة مئوية

قطارات أوروبية
قطارات أوروبية
أ ش أ
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في خطوة تعكس تنامي تأثير التغيرات المناخية على قطاع النقل، طلبت شركة يوروستار قطارات جديدة قادرة على العمل في درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، استعدادا لاحتمال تعرض المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا لموجات حر أكثر شدة، بما يضمن استمرار تشغيل الخدمات وتقليل اضطرابات السفر.

تعد يوروستار شبكة قطارات أوروبية فائقة السرعة، تربط بين المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. وتوفر الشركة رحلات مباشرة بين عدد من أبرز المدن الأوروبية، من بينها لندن وباريس وبروكسل وأمستردام، ما يجعلها أحد أهم مشغلي خدمات السكك الحديدية الدولية في أوروبا.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن الرئيسة التنفيذية لـ"يوروستار"، جويندولين كازيناف، قولها إن الشركة قامت بتحديث مواصفاتها الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قادرة على العمل في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وذلك عقب درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد في المنطقة.

وفي تصريحات خاصة لـ فاينانشيال تايمز قالت كازيناف: "كانت موجة الحر هذا العام مبكرة، وأطول، وأشد حرارة من أي وقت مضى".

ونظراً لأن "يوروستار" تشتري قطارات من المتوقع أن تستمر حتى ستينيات القرن الحالي، "فقد قررنا تغيير الخيار وجعل القطار قادراً على العمل في درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية".

كانت الشركة قد قدمت العام الماضي طلبية بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني لشراء ما يصل إلى 50 قطاراً من شركة "ألستوم"، للعمل في نفق المانش، بما في ذلك القطارات ذات الطابقين.

من المتوقع تسليم أولى القطارات في نهاية العقد تقريباً، وستعمل لمدة ثلاثين عاماً. وبموجب بنود العقد، سُمح للمشغل بتغيير مواصفات التدفئة قبل إتمام الطلب. ويتمثل الأثر الرئيسي لهذا التغيير في المواد المستخدمة في مكونات وحدات تكييف الهواء.

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، بدأت شركة "يوروستار" بالفعل في تغيير طريقة إدارة أعمالها، حيث أضافت المزيد من ورش صيانة وحدات تكييف الهواء، وحملت كميات أكبر من المياه المعبأة في زجاجات على متن قطاراتها تحسباً لموجة حر طويلة.

لكن الشركة أجرت أيضاً مراجعة شاملة لخططها طويلة الأجل في إطار تحديث كبير لاستعداداتها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

تشهد أجزاء من المملكة المتحدة حالياً الموجة الحارة الثالثة لهذا العام، والتي تأتي بعد فترة وجيزة من موجة حر غير مسبوقة في يونيو، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 37.7 درجة مئوية.

كما واجهت فرنسا وبلجيكا حرارة خانقة هذا الصيف، بعد أن سجل شهر يونيو أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية. وتعد أوروبا أسرع قارات العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة.

تشير التوقعات طويلة المدى الصادرة عن "مكتب الأرصاد الجوية" البريطاني إلى مناخ صيفي أكثر دفئاً وجفافاً بشكل ملحوظ في البلاد بحلول عام 2060، حيث ستصبح درجات الحرارة التي بلغت 40 درجة مئوية، والتي شهدناها في عام 2022، أمراً معتاداً.

وأفاد المكتب هذا العام بأن ذروة درجات الحرارة الصيفية قد تصل إلى 45 درجة مئوية بحلول عام 2056، وتشير نماذجه أيضاً إلى موجات حر طويلة الأمد.

وقد حذرت "لجنة تغير المناخ"، وهي الهيئة الاستشارية الحكومية المستقلة المعنية بالمناخ، من أن المملكة المتحدة غير مستعدة بشكل كافٍ لتأثيرات تغير المناخ، حيث تتطلب البنية التحتية، والخدمات العامة تحديثات كبيرة.

ويقول العلماء إن العالم قد شهد ارتفاعاً في درجة حرارته بنحو 1.3 إلى 1.4 درجة مئوية منذ ما قبل الثورة الصناعية، إلا أن السياسات والخطط الحالية تُنبئ بارتفاعها بنحو 2.6 درجة مئوية بحلول عام 2100، وفقاً لتحليلات أجرتها جهات من بينها "متتبع العمل المناخي" و"برنامج الأمم المتحدة للبيئة".

وبعد صيف 2022 الذي حطم الأرقام القياسية، وضعت شركة "يوروستار" "خطة الانقلاب الصيفي" للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة. شمل ذلك اختبار وحدات تكييف الهواء في كل عربة يومياً، وتخصيص المزيد من مواعيد الصيانة لإصلاحها.

كما يتضمن خططًا لتسريع وصول المكونات من الموردين لضمان تبريد كل عربة باستمرار.

تشمل التغييرات الأخرى قصيرة الأجل تحسين أنظمة الإبلاغ عن التأخيرات أو التغييرات، التي غالباً ما تنتج عن مشاكل متعلقة بالحرارة على السكك الحديدية، وهي أمور خارجة عن سيطرة "يوروستار".

وقالت كازيناف إن موجة الحر أظهرت للشركة أنها بحاجة ليس فقط إلى "تعزيز خطتنا قصيرة الأجل"، بل أيضاً إلى "التفكير بشكل مختلف في المستقبل- وعليّ أن أعترف أنني قبل الأسبوع الماضي لم أكن أتخيل أبداً أننا سنحتاج إلى شراء معدات تصل درجة حرارتها إلى 55 درجة مئوية".

وكانت كازيناف تتحدث بالتزامن مع إطلاق "يوروستار" لتقرير يظهر أن زيادة خطوط السكك الحديدية إلى الوجهات الأوروبية قد توفر 40 ألف وظيفة وتضيف ما يصل إلى 2.8 مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني. ولتحقيق ذلك، قالت إن الحكومة ستحتاج إلى توفير استقرار طويل الأجل في قضايا مثل قواعد الحدود واللوائح ورسوم استخدام السكك الحديدية.

قطاع النقل شركة يوروستار أوروبا

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