اعتقال 3 أشخاص على خلفية هجمات بقنابل حارقة استهدفت منازل أعضاء بالحزب الحاكم باليونان

ألقت الشرطة اليونانية القبض على ثلاثة مشتبه بهم لتورطهم في الهجمات بقنابل حارقة، والتي استهدفت منازل أعضاء في حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم، في مدينة سالونيك شمالي البلاد مطلع الشهر الجاري.

وذكرت الشرطة أن الاعتقالات جاءت في أعقاب عمليات لمكافحة الإرهاب شُنت في سالونيك وجزيرة كريت الجنوبية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وأسفرت الهجمات، التي نُفذت قبل فجر الأول من يوليو الجاري باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع مصنوعة من أسطوانات غاز التخييم، عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضحت السلطات أن امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا اعتُقلت في مدينة خانيا بجزيرة كريت، ووصفتها الشرطة بأنها على صلة بالتيار الفوضوي (الأناركي) في اليونان، ويُعتقد أنها سافرت إلى كريت في محاولة للإفلات من تعقب المحققين، وكان قد سبق لها قضاء عقوبة بالسجن بعد إدانتها بالانتماء إلى جماعة "العمل الفوضوي".

كما اعتُقل شاب يبلغ من العمر 29 عامًا في مدينة سالونيك، ووصفته الشرطة أيضًا بأن له حضورًا قويًا في الأوساط الفوضوية بالمدينة، مشيرة إلى أنه احتُجز سابقًا للاستجواب في عام 2015 ومرة أخرى في وقت سابق من هذا العام.

ويعتقد المحققون أن هذين المشتبه بهما تورطا في الهجوم الثالث من بين الهجمات الثلاثة التي نُفذت في ذلك الصباح، والذي أسفر عن مقتل "فاجيا نيستورا"، والدة المرشحة البرلمانية عن حزب الديمقراطية الجديدة "أفروديتي نيستورا".. أما المشتبه به الثالث، فهو صاحب المنزل الذي يُزعم أن المتهمين الآخرين توجها إليه عقب تنفيذ الهجوم.

ووفقًا للمحققين، يُعتقد أن مجموعات منفصلة نفذت هذه العمليات؛ حيث تولت مجموعة مسؤولية الهجومين الأول والثاني، بينما نفذت مجموعة أخرى الهجوم الثالث والأخير الذي أسفر عن سقوط ضحية.

وأشارت الشرطة إلى أن الأدلة التي ساعدت في تحديد هوية المشتبه بهم شملت لقطات من كاميرات المراقبة ومخرجات أخرى أظهرت أنهم زاروا المنطقة قبل يوم واحد على الأقل من الهجوم لإجراء عمليات استطلاع وتجهيز للعملية.