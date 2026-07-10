محمد صلاح يتقدم أبطال المنتخب للاحتفال مع الجماهير بـ الأداء المشرّف بالمونديال

تقدّم النجم محمد صلاح لاعبي منتخب مصر خلال الاحتفالات الجماهيرية التي أُقيمت عقب عودة بعثة الفراعنة من الأرجنتين، وسط استقبال حافل شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا احتفاءً بالمستوى المميز الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس العالم.

وحرص صلاح، برفقة زملائه وأعضاء الجهاز الفني، على تحية الجماهير التي احتشدت لاستقبال البعثة، حيث تبادل اللاعبون التحية مع المشجعين وسط أجواء من الفرحة والفخر بما حققه المنتخب خلال مشواره في البطولة.

وعبّرت الجماهير عن تقديرها للأداء المشرف الذي قدمه الفراعنة، مؤكدة دعمها الكامل للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.