«الصحة» تشارك في استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بالعلمين الجديدة

شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية بعد المشاركة في بطولة كأس العالم، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، ضمن خطة التأمين الطبي الموسعة لمنطقة الساحل الشمالي صيف 2026.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بعيادة متنقلة مجهزة بالكامل مدعومة بطاقم طبي متخصص، للمشاركة في التأمين الطبي لمراسم الاستقبال بمنطقة الأبراج، ضمانًا للجاهزية الفورية للتعامل مع أي احتياجات صحية.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لتأمين الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، والتي تشمل نشر نحو 10 عيادات متنقلة كاملة التجهيز وعدد من الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، بهدف توفير تغطية صحية آمنة وفعالة للمواطنين والزوار والفعاليات الوطنية الكبرى في مدينة العلمين والمدن الساحلية. See less