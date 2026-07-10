مصرع شقيقين غرقا في نهر النيل بأسيوط

لقي صغيران شقيقان مصرعهما، مساء اليوم الجمعة، غرقًا في مياه نهر النيل بجوار معدية بهيج التابعة لمركز أسيوط، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثمانيهما.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق صغيرين شقيقين في مياه النيل بجوار معدية بهيج.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص والمعاينة غرق الطفلين، وبدأت قوات الإنقاذ أعمال البحث لانتشال الجثمانين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.