النمسا تعلن حزمة أمنية جديدة تشمل تفكيك مخيمات حدودية وتعزيز الشرطة في كارنتين

أعلنت الحكومة المحلية لولاية كارنتين النمساوية، بالتعاون مع وزير الداخلية جيرهارد كارنر، حزمة إجراءات جديدة لتطوير المنظومة الأمنية في الولاية، مستندة إلى التراجع الملحوظ في الهجرة غير الشرعية ونجاح الإجراءات المتخذة لمكافحة شبكات التهريب.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان اليوم - أن مباحثات رفيعة المستوى عُقدت في مركز تدريب الشرطة ببلدية كرومبندورف أسفرت عن اعتماد عدد من القرارات، أبرزها تفكيك المخيمات الحدودية المؤقتة، حيث تقرر إزالة الخيام في منطقة "تورل-ماغليرن" الحدودية بعد انخفاض تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف البيان أن الإجراءات الجديدة تتضمن نقل وتحديث مقر وحدة الطيران الشرطية في مدينة كلاجنفورت، وإنشاء مركز متطور للتدريب العملياتي بهدف رفع كفاءة العناصر الأمنية.

وأشار إلى تعزيز جهاز الشرطة في الولاية بانضمام 180 ضابطًا وضابطة إلى الخدمة الفعلية، إلى جانب تعيين 28 ضابطًا في مناصب قيادية وتنفيذية جديدة، في إطار دعم القدرات الأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة