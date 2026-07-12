جنوب سيناء.. انتظام دخول طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الرياضيات البحتة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، حالة من الهدوء والانتظام في دخول الطلاب لأداء امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الشعبة العلمية (رياضة)، وسط تطبيق إجراءات التفتيش المقررة؛ لمنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وأدى طلاب الشعبة العلمية (رياضة) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الطلاب يؤدون الامتحان داخل 8 لجان امتحانية موزعة على مستوى المحافظة، مؤكدةً توفير الأجواء المناسبة، وكافة سبل الراحة، بما يضمن أداء الطلاب الامتحان في هدوء وانتظام.

وأضافت أن المديرية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، مع التواصل المستمر مع رؤساء اللجان؛ للوقوف على أي ملاحظات أو احتياجات، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب.

وأوضحت أن جميع اللجان استقبلت الطلاب قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ، لإتاحة الفرصة لإجراءات التفتيش والتحقق من شخصية الطلاب، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية، وتطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة لامتحانات الثانوية العامة.