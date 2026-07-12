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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية

اتصال هاتفى
اتصال هاتفى
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بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال جرى مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا والكونغو الديمقراطية.

وأكد الوزير عبد العاطي، موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية احترام سيادة السودان وأمنه، والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسات الوطنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من خلال مسار ليبي - ليبي خالص، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وجدد الوزير عبد العاطي الترحيب بالجهود الأممية والدولية والأمريكية التي يقودها مسعد بولس لتسوية الأزمة الليبية .

وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.. أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لكافة جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، مشددا على أهمية تبني مقاربة متكاملة تربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار، وبين جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، بما يشمل مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.

ومن جانبه.. أشاد مسعد بولس بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً جهودها في الدفع بالحلول السياسية وتسوية الأزمات في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا حرص الإدارة الأمريكية على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مسعد بولس

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