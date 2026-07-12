هيئة الطوارئ والأزمات الإماراتية: الأوضاع مستقرة و التهديدات الصاروخية خارج حدود الدولة

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، أن الأوضاع في دولة الإمارات مستقرة، مطمئنة أفراد المجتمع بأن منظومات الرصد و المتابعة الوطنية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة ضمن أعلى مستويات الجاهزية، و أن التهديدات الصاروخية التي تم رصدها صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم /الأحد/ ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن إصدار التنبيهات و الرسائل التحذيرية، يأتي في إطار النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات للتعامل مع أية مستجدات محتملة، أو أية مخاطر وشيكة حتى وإن كانت احتمالية تأثيرها محدودة؛ بما يعكس جاهزية المنظومة الوطنية وحرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع و استقراره.

وجددت الهيئة تأكيدها على أنه لا توجد في الوقت الراهن أية مؤشرات تستدعي القلق، وأن الجهات المختصة مستمرة في متابعة الأوضاع، وإطلاع الجمهور على جميع المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت صباح اليوم /الأحد/، أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.