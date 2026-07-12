قطاع الفنون التشكيلية يعلن فتح باب التقدم للمعرض العام بدورته الـ46

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد، عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة السادسة والأربعين الـ(46) من المعرض العام، ذلك العرس الفنى الأبرز فى الحركة التشكيلية المصرية.



ويحل الدكتور عماد أبو زيد، كقوميسيير للدورة الجديدة، حيث يهدف المعرض هذا العام إلى تقديم بانوراما شاملة للإبداع التشكيلي المصري المعاصر، وإتاحة الفرصة للفنانين لعرض تجاربهم الفنية المتنوعة في محفل يجمع نخبة المبدعين.

وفى هذا السياق ودعا قطاع الفنون التشكيلية الفنانين المصريين للمشاركة بأعمالهم. وفقاً للشروط والضوابط المعلنة على الرابط التالى:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd6jAg.../viewform...

يبدأ التسجيل اعتبارًا من 11 يوليو 2026، ويُغلق باب التقديم يوم 25 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت القاهرة.