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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفيوم.. حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري في سنورس وإطسا

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
قسم المحافظات
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 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس برئاسة الأستاذ محمد فتحي إمام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا برئاسة الأستاذ جمال العوامي، بتنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات والعوائق من الشوارع بالمدينة والوحدات القروية التابعة للمركزين.

ففي مركز ومدينة سنورس، تم تنفيذ حملة مسائية مكبرة بشوارع وطرق مدينة سنورس، لرفع تجمعات القمامة ومخلفات سوق السبت، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمداخل وميادين المدينة والمناطق المحيطة بالمدارس، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية سنهور القبلية أعمال نظافة مكثفة بالطرق الرئيسية وطريق سنهور/سنورس وعدد من الطرق الداخلية، ونفذت الوحدة المحلية لقرية جبلة حملة مكثفة لرفع تجمعات الأتربة والمخلفات بمناطق بين الجناين والمثلث والوحدة البيطرية وكوبري فؤاد ومركز الشباب وكوبري النحاس، وطريقي جبلة/دار السلام، ودوار جبلة/ كفر محفوظ.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية بيهمو أعمال النظافة، حيث تم رفع نحو 30 طنًا من القمامة والأتربة من شوارع وطرق بيهمو والكعابي الجديدة، ونفذت الوحدة المحلية لقرية منشاة طنطاوي حملة للنظافة بشوارع وطرق القرية، إلى جانب أعمال تنظيف وتنسيق الأحواض ومتابعة ري الأشجار بطريق بحيرة قارون.

 كما نفذت الوحدة المحلية لقرية السعيدية حملة نظافة مكثفة بعدد من الطرق التابعة للقرية والممشى السياحي لبحيرة قارون.

وفي مركز ومدينة إطسا، تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات والعوائق من الشوارع، وري وزراعة الأشجار، شملت مناطق؛ التأمينات، وإدارة الري، ومساكن أبوحامد، ومساكن السوداني، وكوبري الصهريج، وشوارع عمر بن الخطاب، وبحر عروس، وأبو بكر الصديق، وكوبري الصوافنة، وميدان السوداني، ومنطقة المدارس، وشارع محرم، وأمام المعهد الديني بدفنو، ومناطق الموقف والسوق والشونية.

كما شهدت قرية الغرق تنفيذ حملات لرفع القمامة من نقاط التجميع، وإزالة التراكمات والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع تمهيد الطرق لتيسير حركة المركبات والمشاة وتحقيق السيولة المرورية، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، كما تضمنت الحملات إزالة الإشغالات والتعديات والعوائق بالشوارع والميادين، بما يسهم في إعادة الانضباط للمظهر العام وتحسين البيئة والارتقاء بالشكل الحضاري للقرى.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بجميع الوحدات المحلية، مع المتابعة الميدانية المستمرة، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

محافظ الفيوم حملات مكثفة للنظافة فع الإشغالات مركزي سنورس وإطسا

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