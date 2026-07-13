ديزني تقدم فيلمها الجديد «موانا» فى نسخة حية

طرحت ديزني فيلمها الجديد «موانا» فى نسخة حية (Live-Action) بدور السينما، فى إعادة تقديم لأحد أشهر أفلام الرسوم المتحركة التابعة للاستوديو، بمزيج من المؤثرات البصرية الحديثة والأداء التمثيلى الحى، وذلك بالتزامن مع مرور عشر سنوات على طرح النسخة الأصلية المتحركة عام 2016.



بطلة جديدة فى أول تجربة سينمائيةتخوض الممثلة الأسترالية الشابة كاثرين لاجايا (19 عامًا) أولى تجاربها السينمائية من خلال تجسيد شخصية «موانا»، بعدما وقع عليها الاختيار من بين أكثر من 32 ألف مرشحة تقدمن لخوض التجربة.



ولم تشارك الممثلة أولي كرافاليو، التى قدمت صوت الشخصية فى النسختين المتحركتين، فى النسخة الجديدة، إذ فضّلت أن تفسح المجال أمام وجه جديد من أصول المحيط الهادئ لتقديم الدور، واكتفت بالمشاركة كمنتجة منفذة للعمل.



خلف الكاميرا يتولى الإخراج توماس كايل، فى أولى تجاربه فى إخراج الأفلام السينمائية الطويلة بعد تجربته الشهيرة فى إخراج مسرحية «هاملتون»، عن سيناريو كتبه جاريد بوش ودانا لودو ميلر. ويشارك دواين جونسون فى إنتاج الفيلم إلى جانب دانى جارسيا وهيرام جارسيا وبو فلين، بينما تولى الموسيقار مارك مانسينا وضع الموسيقى التصويرية، وشارك الملحن لين-مانويل ميراندا فى كتابة الأغانى كما فعل فى النسخة الأصلية

