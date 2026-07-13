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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأغذية العالمي يتلقى مليون دولار من اليابان لدعم 59 ألف لبناني

الأغذية العالمي يتلقى مليون دولار من اليابان لدعم 59 ألف لبناني
الأغذية العالمي يتلقى مليون دولار من اليابان لدعم 59 ألف لبناني
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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تلقيه مساهمة جديدة بقيمة مليون دولار أمريكي من حكومة اليابان بهدف توفير مساعدات غذائية عينية لنحو 59 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفًا والمتضررين من التصعيد الأخير للنزاع في لبنان.
وأكدت نائبة مديرة البرنامج في لبنان آن فالاند - في بيان اليوم /الاثنين/- أن الدعم الياباني يسهم في تمكين الأسر النازحة والمتضررة من استعادة قدر من الاستقرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين، مشيدةً بالشراكة المستمرة بين اليابان وبرنامج الأغذية العالمي.
من جانبه شدد سفير اليابان لدى لبنان كينجي يوكوتا على التزام بلاده بمواصلة دعم الشعب اللبناني وتعزيز الأمن الغذائي والإنساني، لافتًا إلى أن إجمالي مساهمات اليابان لدعم عمليات البرنامج في لبنان منذ بداية عام 2026 بلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حكومة اليابان توفير مساعدات غذائية التصعيد الأخير للنزاع في لبنان نائبة مديرة البرنامج في لبنان آن فالاند الأسر النازحة والمتضررة

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