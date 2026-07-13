تراجع حاد لأسهم أشباه الموصلات بعد قفزة تاريخية .. وإيرادات "TSMC" تقفز بـ 36% بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي

دخلت أسهم قطاع رقائق أشباه الموصلات نفقًا من التقلبات الحادة بعد مسيرة صعود تاريخية، حيث سجل مؤشر "فيلادلفيا للرقائق" ($SOX$) تراجعًا تجاوز 11% عن ذروته المحققة في يونيو، في حين هبط صندوق "iShares" للرقائق بنحو 16%، مما يشير إلى انتهاء مرحلة الصعود السهل والسريع لأسهم الذكاء الاصطناعي.

ويعزو المحللون هذا التراجع المفاجئ إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها مراجعة التقييمات المرتفعة: تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن مدى استدامة الإنفاق الضخم للشركات التكنولوجية الكبرى على بنية الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد توجيهات مالية حذرة من شركات قيادية مثل "برودكوم".

و رغم الأرباح القياسية التي أعلنتها شركات مثل "سامسونغ" و"مايكرون"، فضلاً عن الإدراج الضخم لشركة "إس كيه هاينكس" في السوق الأمريكية، إلا أن المخاوف من وصول دورة نمو رقائق الذاكرة إلى ذروتها وتراجع الطلب على الهواتف الذكية دفعا المستثمرين لبيوع جني الأرباح.

وأسهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع أسعار النفط في تزايد نزعة التخلي عن المخاطرة، مما أدى إلى تدفقات خارجة من صناديق الرقائق الأمريكية بلغت 11 مليار دولار في أسبوع واحد، وهي الأضخم هذا القرن.

ويرى خبراء أن القطاع يتجه نحو فرز حقيقي؛ حيث سيتركز الاهتمام على الشركات التي تمتلك احتكارًا وتفوقًا هيكليًا في معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة (مثل إنفيديا)، في حين ستواجه الشركات المعتمدة على الرقائق الاستهلاكية التقليدية ضغوطًا مستمرة.

ورغم تراجع أسعار الأسهم، تشير البيانات إلى أن الإنفاق العالمي على البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا، وسط توقعات بأن يقترب من 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027، مما يعكس أن التراجع الحالي هو حركة تصحيحية صحية وإعادة ترتيب للمحافظ الاستثمارية، وليس انهيارًا لثورة الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، المورد الرئيسي لعمالقة التكنولوجيا مثل "أبل" و"إنفيديا"، عن تحقيق إيرادات قياسية غير مسبوقة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بالطلب العالمي الهائل على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وسجلت الشركة إيرادات ربع سنوية بلغت 1.27 تريليون دولار تايواني (نحو 39.63 مليار دولار أمريكي)، لتمثل نمواً بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين في وول ستريت.

وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدعوماً بـ"طفرة يونيو"، حيث قفزت مبيعات الشهر الماضي وحده بنسبة 67.9% على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى شهري في تاريخ الشركة.

ويعكس هذا النمو الصاروخي السباق المحموم بين شركات التقنية الكبرى لتأمين المعالجات المتقدمة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.