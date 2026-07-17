"الداخلية القطرية": إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن الاعتداء الإيراني

أكدت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الاعتداء الإيراني، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت الوزارة القطرية- في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الجمعة- أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم.

وأضافت الداخلية القطرية في البيان أنه استنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، فقد تأكد تسجيل إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوق بها، تجنبا للمساءلة القانونية.

ونوه البيان إلى أن الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية تواصل أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار الخدمات بصورة طبيعية.