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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر وسفير النرويج يبحثان التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة

محافظ البحر الأحمر وسفير النرويج يبحثان التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة
محافظ البحر الأحمر وسفير النرويج يبحثان التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة
أ ش أ

قال الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، بما يسهم في دعم مشروعات الطاقة النظيفة، مؤكدًا التزام المحافظة بتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمستثمرين، خاصة في المشروعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ، مع سفير مملكة النرويج بالقاهرة، أريك هوسيم بحضور وفد من قيادات شركة "سكاتك" النرويجية العالمية حيث بحث الجانبان- وفق بيان اليوم /الجمعة/ - سبل تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها مشروع رياح "شدوان"، الذي يقام على مساحة 90 كيلومترًا مربعًا بمحافظة البحر الأحمر، وتستهدف مرحلته الأولى إنتاج 900 ميجاوات باستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وأضاف المحافظ : أن الشراكة المصرية النرويجية تمثل نموذجًا للتعاون في مجالات التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا، إلى جانب دعم تشغيل العمالة الوطنية، مشيرًا إلى أن مشروع "شدوان" سيوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع الاعتماد بنسبة 99% على العمالة المصرية.

من جانبه أكد السفير النرويجي ، حرص بلاده على توسيع نطاق المشروعات المشتركة بمحافظة البحر الأحمر، مشيدًا بالمقومات الجغرافية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.

وأشار إلى أن بلاده تنظر إلى محافظة البحر الأحمر باعتبارها إحدى المناطق الواعدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد أيضًا إلى برامج التنمية المجتمعية، ومنها دعم وتمكين المرأة، بمشاركة شركات نرويجية تعمل في السوق المصرية.

واستعرض مسؤولو شركة "سكاتك" الموقف التنفيذي للمشروع، موضحين أن أعمال تجهيز الموقع والبنية الأساسية تسير وفق الجدول الزمني، تمهيدًا لبدء تركيب التوربينات، على أن يبدأ التشغيل التدريجي بين نوفمبر 2027 ومارس 2028، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على "الرخصة الذهبية".

كما استعرض الوفد النرويجي محفظة مشروعات الشركة في مصر، التي تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ نحو 5.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، إلى جانب مشروعات لتخزين الطاقة وإنتاج الأمونيا الخضراء.

وتضم المحفظة عددًا من المشروعات، من بينها مشروع "وادي الطاقة" بمحافظة المنيا، ومشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية، ومشروع "دندرة" للألومنيوم الأخضر بمحافظة قنا، بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء في العين السخنة ودمياط، ومجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.

الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر جذب الاستثمارات الأجنبية تطوير البيئة التشريعية والإجرائية دعم مشروعات الطاقة النظيفة سفير مملكة النرويج بالقاهرة أريك هوسيم

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