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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5 منح مجانية للدراسة بالجامعة اليابانية لطلبة شمال سيناء

5 منح مجانية للدراسة بالجامعة اليابانية لطلبة شمال سيناء
5 منح مجانية للدراسة بالجامعة اليابانية لطلبة شمال سيناء
أ ش أ

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، توفير خمس منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من أبناء المحافظة للدراسة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون بين محافظة شمال سيناء وإدارة الجامعة.

وأكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور - في تصريح صحفي - أن المنح تشمل الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية، إلى جانب الإقامة والإعاشة والتغذية (الوجبات اليومية)، بما يتيح للطلاب المقبولين استكمال دراستهم دون أعباء مالية.

وأوضح أن التقديم للمنح يتم على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بتسجيل الطلاب الراغبين بياناتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجامعة، وذلك في موعد أقصاه 20 يوليو الجاري.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال إجراءات التقديم وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، عقب إعلان النتيجة الرسمية لشهادة الثانوية العامة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القبول النهائي بالمنحة.

وتأتي هذه المنح في إطار التعاون بين محافظة شمال سيناء والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لدعم الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة وإتاحة فرص تعليم جامعي متميز لهم.

محافظة شمال سيناء خمس منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

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