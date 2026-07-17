روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ومرافق لوجستية في ميناءي "أوديسا" و"تشورنومورسك" بضربات دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها شنت ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيّرة هجومية استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الضربات أسفرت عن إلحاق أضرار بقارب وخزانات للوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية داخل ميناء "تشورنومورسك".

وأضافت أن الهجمات استهدفت في ميناء أوديسا مرافق للبنية التحتية تستخدم في تفريغ الوقود ومواد التشحيم، إلى جانب خزانات لتخزين الوقود مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الضربات أصابت كذلك منشأتين لإنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة، من بينهما منشأة لتجميع أجزاء الطائرة المسيّرة متوسطة المدى "أوكرجيت يو جيه-22"، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة في ميناء أوديسا.

تأتي هذه التصريحات في إطار البيانات اليومية التي تصدرها وزارة الدفاع الروسية بشأن عملياتها العسكرية في أوكرانيا، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المزاعم أو حجم الأضرار الناجمة عنها.