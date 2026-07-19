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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العلاقات العامة ودورها في المتاحف ندوة بـ المتحف اليوناني الروماني

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
محمد الاسكندرانى

ينظم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ندوة تحت عنوان
“العلاقات العامة ودورها في المتاحف”، وذلك غداً الإثنين.

دعم رسالة المتاحف

 

أوضحت إدارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إن الندوة تقام للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، بهدف تعزيز الوعي بأهمية العلاقات العامة في دعم رسالة المتاحف، وتطوير آليات التواصل المؤسسي، والإرتقاء بتجربة الزائر.

يذكر أن فكرة إنشاء المتحف اليوناني الروماني بدأت في عام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، بما يعمل على الحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد أن تم إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة.

ثم قام المهندس الألماني ديرتيش والمهندس الهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي عَلى طراز المباني اليونانية، وافتتح المتحف لأول مرة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 26 سبتمبر عام 1895م.
يحتوي المتحف على 10 آلاف قطعة أثرية، وتنوعت موضوعات العرض داخل قاعات العرض المتحفي عما سبق، وتغطي مساحات تاريخية من تاريخ مصر القديمة بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص من خلال العرض الدائم لسيناريو المتحف اليونانى الرومانى، وإعادة العرض المتحفى، وطرح أقسام جديدة بالمتحف لخدمة الفكر المتحفى الحديث بما يجذب زوّار المتحف المصريين وغير المصريين؛ لإبراز المزج الفكرى والفنى بين الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية.
 

المتحف اليوناني الروماني المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية المتاحف المتحف اليوناني اليوناني الروماني بالإسكندرية

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