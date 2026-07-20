كيف حققت ثورة 23 يوليو استقلالا للقدرات العسكرية ووحدت الصف بمواجهة التحديات الخارجية؟

أكد الدكتور طارق العكاري الخبير المتخصص في الشأن الاستراتيجي، عن أن ثورة 23 يوليو حققت استقلالا للقدرات العسكرية المصرية ووحدت الصف في مواجهة التحديات الخارجية.

وتابع الدكتور طارق العكاري الخبير المتخصص في الشأن الاستراتيجي، في لقاء مع الإعلامية لنبى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن استراد قناة السويس من أهم انجازات ثورة 23 يوليو، متابعا أن أموال قناة السويس دعمت بناء السد العالي في هذا الوقت.

وأضاف الدكتور طارق العكاري الخبير المتخصص في الشأن الاستراتيجي، أن وعي الشعب المصري هو اللي بيخليه يقرر مصيره في كل زمان، مستدركا أن المنطقة على موعد مع حرب كل عقد من الزمن وهذا الأمر يعود لأن المنطقة تعج بالطاقة.