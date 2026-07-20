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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى لقاء جماهيرى..محافظ أسوان يوجه بتوفير الدعم والرعاية لـ 35 مواطناً ومواطنة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية ، حيث إستمع بشكل منفرد إلى مطالب وشكاوى 35 مواطناً ومواطنة، موجهاً بسرعة التعامل معها وتقديم أوجه الدعم اللازمة بما يخفف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

إعطاء الأولوية لذوى الإعاقة 

حرص المهندس عمرو لاشين خلال اللقاء على إعطاء الأولوية للحالات من ذوى الإعاقة ، فى إطار حرص المحافظة على تخفيف أى معاناة عنهم .

مساعدات مالية وجهاز للعرائس

موجهاً مسئولى التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية من حساب "تكافل وكرامة" لعدد من الحالات، مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير جهاز عروسة لإحدى الحالات، بما يسهم فى مساعدتها على إستكمال تجهيزات الزواج.

دعم إجتماعى وتحسين مستوى المعيشة 

كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة تفعيل فيزا "تكافل وكرامة" لعدد من الحالات المستحقة، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتنفيذ أعمال ترميم 3 منازل، بما يوفر حياة كريمة ويحقق الإستقرار الأسرى والمعيشى للأسر المستفيدة.

توفير فرص عمل ورعاية صحية متكاملة 

ووجه المهندس عمرو لاشين مسئولى مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من المواطنين، فضلاً عن توفير فرص تشغيل لعدد من ذوى الإعاقة ضمن نسبة الـ 5% بالقطاع الخاص .

كما كلف مسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة توفير العلاج اللازم لإحدى الحالات المرضية، وتأمين سماعة أذن لحالة أخرى، مع التنسيق لإجراء عملية جراحية بإحدى الحالات داخل مستشفى أسوان الجامعى.

التوسع فى الإستفادة من التأمين الصحى الشامل 

وطالب المحافظ بعض المواطنين بسرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، للإستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة التى تقدمها المنظومة ، بما يشمل صرف الأدوية ، وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية مجاناً داخل المستشفيات والوحدات الصحية المدرجة بها.

توجيهات لحل المشكلات وتحسين الخدمات 

كما أعطى عمرو لاشين تعليماته لرئيس مركز ومدينة أسوان بتوفير عدد من الباكيات بالسويقات الجديدة، مع التنسيق لصرف مستحقات أحد الموردين وفقاً للضوابط القانونية، إلى جانب دراسة بعض الطلبات بواسطة المستشار القانونى وإدارة الإستثمار.

وفى السياق ذاته، وجه المحافظ بسرعة تدخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل مشكلات الصرف الصحى بقرى أبوالريش قبلى، ولاسيما أنه تم إدراج هذه القرى ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 2"، حيث تم تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى إنهاء معاناة الأهالى وتحسين مستوى الخدمات بصورة مستدامة.

تعكس اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الإستجابة لمطالبهم، وتوفير أوجه الدعم الإجتماعى والصحى وفرص العمل، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية فى تحقيق حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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