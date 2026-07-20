محافظ الإسكندرية يقود جولات مفاجئة بخالد بن الوليد والكورنيش لإزالة الإشغالات

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولات ميدانية مفاجئة بشارع خالد بن الوليد والكورنيش وحي المنتزه ثان لازالة الاشغالات والتعديات.

وبحسب بيان المحافظة اليوم الاثنين، قام المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بجولة ميدانية موسعة ومفاجئة بشارع خالد بن الوليد بنطاق حي المنتزه أول، لمتابعة إزالة الإشغالات والتعديات ورفع كفاءة الشارع، وذلك في إطار رؤية المحافظة لتحويله إلى ممشى سياحي وتجاري حضاري يليق بمكانته كأحد أهم الشوارع التجارية والسياحية بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد شارع خالد بن الوليد بداية من تقاطعه مع طريق الكورنيش وحتى شارع خليل حمادة، حيث وجه برفع جميع الإشغالات والتعديات بصورة فورية، وإزالة أي معوقات تعرقل حركة المواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، مؤكدًا أن الرصيف حق أصيل للمواطن ولن يُسمح بالتعدي عليه أو استغلاله بالمخالفة للقانون، مشددًا على استمرار الحملات اليومية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب المواطنين وأصحاب المحال التجارية، ووجّه الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص جميع الملاحظات والعمل على إزالة أي معوقات، بما يحقق التوازن بين فرض سيادة القانون ودعم الأنشطة التجارية الملتزمة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن ما تشهده منطقة خالد بن الوليد من حملات مكثفة وأعمال تطوير يأتي في إطار مشروع متكامل لإعادة تنظيم الشارع واستعادة هويته الحضارية، ليصبح ممشى سياحي وتجاري متطور يخدم المواطنين وزائري الإسكندرية ، مشددًا على أن المحافظة ماضية بكل حسم في إزالة جميع المظاهر العشوائية، ولن تسمح بعودة الإشغالات أو أي تعديات تعوق حركة المشاة أو تسيء للمظهر العام.

وقاد المحافظ جولة ميدانية مفاجئة بشارع الوردة البيضاء وحتى شارع جمال عبد الناصر بنطاق حي المنتزه ثان، لمتابعة مستوى الالتزام واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفات.

وخلال الجولة؛ شدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعدي على حرم الطريق العام، وعدم السماح بأي إشغالات أو تعديات تعوق الحركة المرورية أو تمثل تعديًا على حق المواطنين في استخدام الطريق، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات ميدانية مفاجئة بجميع الأحياء لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

كما قاد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، حملة ميدانية مكبرة بشارع جمال عبد الناصر بنطاق حي المنتزه ثان، لمتابعة مستوى الانضباط والتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لإعادة المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الميدانية بجميع الأحياء، ولن تسمح بأي تعديات على الطريق العام أو الأرصفة، مشددًا على أن الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق وتحقيق الانضباط يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المشهد الحضاري.

وخلال الحملة، تم إزالة جميع التعديات والإشغالات بشارع جمال عبد الناصر، ورفع تعديات المقاهي والمحال التجارية على الطريق العام، كما تم غلق 3 محال مخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة.