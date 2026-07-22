أخبار الوادي الجديد: المحافظ ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة.. وبحث مستجدات مشروع «إدارة موارد المياه واستخدامات الأراضي»

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان الموفق التنفيذي للمشروعات المشتركة

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر الهيئة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات ولفيف من قيادات الهيئة.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي والاستفادة من المخلفات الزراعية في إقامة صناعات ذات قيمة مضافة، إلى جانب دعم جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية.

كما ناقش الجانبان آليات الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF من جريد النخيل، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة، لما يمثله المشروع من أهمية في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى بحث التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وإحلال الطاقة الشمسية.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح المشروعات المشتركة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الجادة، مشيدةً بالدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم جهود التنمية وتوطين الصناعة المصرية.

بالتعاون مع "الاستشعار عن بُعد" والجانب الياباني

محافظ الوادي الجديد تبحث مستجدات مشروع" إدارة موارد المياه واستخدامات الأراضي "

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز بلال رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المشتركة (JCC) لمشروع "تعزيز استدامة مجتمعات الواحات المرتبطة بإدارة موارد المياه واستخدامات الأراضي بالصحراء الغربية"، وذلك بمقر الهيئة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وبمشاركة ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وهيئة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST)، وجامعة صوفيا، وجامعة طوكيو، وجامعة الوادي الجديد، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين من الجانبين المصري والياباني.

وأكدت المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروع، لما يمثله من أهمية في دعم جهود التنمية الزراعية والبيئية، وتحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضي، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحديد إجمالي المخزون ومدى الاستدامة للمشروعات التنموية القائمة، بالإضافة لدراسات الأراضي القابلة للاستصلاح والتوسع الزراعي، بما يخدم مناطق التنمية المقترحة ضمن الرؤى الاستراتيجية لمستقبل المحافظة.

وثمّنت المحافظ جهود التعاون المثمر بين المحافظة و الهيئة والجانب الياباني، مؤكدة أن المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يسهم في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة

وشهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من الموضوعات الرئيسية، شملت خطة تشغيل المشروع (Plan of Operation)، ومصفوفة تصميم المشروع (Project Design Matrix)، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واعتماد تحديثات قائمة الأجهزة والمعدات، وآليات المتابعة والتقييم، وخطة التدريب والزيارات العلمية، بالإضافة إلى مناقشة البرنامج التنفيذي للمرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف المشروع في الإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضي.

أنشطة متنوعة لمديرية العمل بالوادي الجديد لدعم التشغيل والتدريب

تواصل مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ خطتها لدعم سوق العمل وتنمية مهارات الشباب وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في برامج التدريب المهني، ومتابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتنفيذ الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين، وذلك في إطار توجيهات وزارة العمل لتعزيز فرص التشغيل .

تفعيل منظومة كعب العمل عبر منصة مصر الرقمية

عقدت مديرية العمل بالوادي الجديد اجتماعًا لمتابعة تفعيل منظومة كعب العمل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار جهود وزارة العمل للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. وتناول الاجتماع آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص العمل.



انطلاق دورة التفصيل والخياطة بقرية الراشدة

أطلقت مديرية العمل بالوادي الجديد دورة تدريبية في مجال التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرية الراشدة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل وتوفير فرص تدريب مهني تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي. وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات الحرفية للمتدربين وفتح آفاق جديدة للعمل الحر والمشروعات الصغيرة.



حملة تفتيشية للتأكد من خلو المنشآت من عمالة الأطفال

نفذ مكتب عمل القصر حملة تفتيشية على عدد من المنشآت بنطاق المركز، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل وعدم تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة عن التأكد من خلو المنشآت التي تم المرور عليها من عمالة الأطفال، مع توعية أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العاملين.