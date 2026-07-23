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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تجنب هذه العادة.. تدمر بطارية اللابتوب

تجنب هذه العادة.. تدمر بطارية اللابتوب
تجنب هذه العادة.. تدمر بطارية اللابتوب
قسم التكنولوجيا

لاشك أن البطارية هي العنصر الأهم في نجاح تجربة استخدامك لجهازك الذكي، خاصةً اذا كان لابتوب يمكنك من إنجاز عملك أو الدراسة عليه، وحتى مشاهدة المحتوى، ولكن ماذا ستفعل عندما تتلف؟

بكل بساطة ستضطر لتغيير جهاز اللابتوب أو البطارية لدى مركز معتمد، أو من خلال فني محترف، ولكن لماذا تترك هاتفك يصل لهذه المرحلة التي ستكلفك وقتك ومالك.

ويحدث ذلك لسببين، الأول هو شحنك الدائم للجهاز رغم اكتمال شحن البطارية، وهو ما يسرع من إنتهاء عمرها الافتراضي

والثاني، في الأجهزة القديمة التي تقدم بطارية قابلة للإزالة، يتم سحبها تماماً واستخدام اللابتوب عبر توصيله مباشرة بمصدر الكهرباء.

خطوات الحفاظ على بطارية جهاز اللابتوب من التلف

1- لا توصل البطارية بالشاحن أثناء استخدامك للجهاز.

2- عند وصولها لنسبة 80%، انزع الشاحن واستخدم جهازك حتى تصل نسبة البطارية إلى 20%.

3- لا تترك البطارية تفرغ تماماً.

4- لا تفصل البطارية عن اللابتوب تماماً وتوصله مباشرة بالكهرباء.

5- لابد من استخدام البطارية بالشكل الطبيعي حتى عمرها الافتراضي.

تهدف هذه الخطوة لاستخدام بطارية جهاز اللابتوب الخاص بك بشكل طبيعي، ولكن بضوابط وهي تقليل عدد دورات شحن البطارية لإطالة عمرها.

فالشحن من 20% إلى 80% يقلل من دورات الشحن، ويطيل من عمر البطارية الافتراضي، وبالتالي يوفر لك أفضل أداء من جهازك قدر الإمكان.

وابتعد تماماً عن الاعتقاد الخاطىء أن عدم استخدامها يزيد من عمرها، والاكتفاء بتوصيل الكهرباء وتحويل اللابتوب إلى جخاز كومبيوتر مكتبي.

لابتوب بطارية بطارية لابتوب ويندوز مايكروسوفت اطالة عمر بطارية اللابتوب

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