رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات العرب يدعون الدول العربية إلى اعتماد جوازات السفر البيومترية

دعا المشاركون في فعاليات المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، الدول الأعضاء إلى اعتماد جوازات السفر البيومترية، نظرا لما تتمتع به من خصائص تأمينية تحد من عمليات التزوير.

وأعرب المشاركون - في ختام المؤتمر الذي عقد بنطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس - في إطار استعراضهم لتجارب الدول الأعضاء في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، ومناقشة إنشاء قاعدة لأساليب وطرق تزوير الوثائق، باستعداد المملكة العربية السعودية لتنظيم دورات تدريبية في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته والاستفادة من التجربة السعودية المتميزة في هذا المجال، مطالبين الأمانة العامة بإعداد تصور حول إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة تتضمن أساليب وطرق تزوير الوثائق والمستندات في ضوء مرئيات الدول الأعضاء، وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل.

كما طلبوا من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تعميم التجارب المقدمة في المؤتمر على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

كما دعوا كذلك الدول الأعضاء ـ كل حسب ظروفها وإمكانياتها ـ إلى تقديم الدعم للجمهورية اليمنية لإعادة تأهيل إدارة الهجرة والجوازات لديها.

وفي السياق ذاته، طالب المشاركون في المؤتمر الأمانة العامة بعد مناقشتهم لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتنظيم مؤتمر إقليمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعميم الدراسة المقارنة التي أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، على الدول الأعضاء؛ للاستفادة مما تضمنته من معطيات وتوصيات.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.