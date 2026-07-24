أخبار أسوان| أنشطة للأطفال بالمساجد.. اختبارات بالتربية الرياضية.. برامج تدريبية للذكاءالإصطناعي.. وحملات رقابية بالأسواق

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 23/7/2026 أحداثا متنوعة.

تواصل مديرية أوقاف أسوان تنفيذ فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بمسجد خالد بن الوليد ومسجد الزعيرات بالبصيلية، إلى جانب مختلف مساجد المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتور محمد حازم، وكيل الوزارة.

في أسوان.. مواصلة تنفيذ النشاط الصيفي للأطفال بمسجدي خالد بن الوليد والزعيرات بالبصيلية

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إجراء اختبارات القدرات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وذالك بحضور الدكتور عادل مكي، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور مصطفى جمعة، وكيل الكلية، وخالد عسران، أمين عام الجامعة.



في جامعة أسوان: متابعة اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

أجرى الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان جولة ميدانية بمركز التنمية الشبابية ببدر ، يرافقه سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة ، وعلاء عبدالمجيد مدير إدارة شباب أسوان لمتابعة الخدمات والأنشطة المقدمة بمكتب "قادرون بإختلاف"، والإطمئنان على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين .

ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتنفيذاً لتعليمات السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

متابعة جهود مركز التخاطب بمكتب قادرون باختلاف بأسوان لتمكين ذوى الإعاقة

جهود متنوعة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة فى المجالات التكنولوجية والتطبيقات الذكية والرقمنة، بما يسهم فى إعداد كوادر شابة مؤهلة لمتطلبات سوق العمل .



أسوان تطلق برامج تدريب مجانية تؤهل الشباب لشهادات دولية في الذكاء الاصطناعي

تواصل مديرية الطب البيطرى تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد علاء فاروق ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومحال تداول وبيع اللحوم والدواجن بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين وذلك بمتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وتحت إشراف الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام المديرية.



فى أسوان.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي