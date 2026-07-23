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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة جهود مركز التخاطب بمكتب قادرون باختلاف بأسوان لتمكين ذوى الإعاقة

جهود رياضية
جهود رياضية
محمد عبد الفتاح

أجرى الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان جولة ميدانية بمركز التنمية الشبابية ببدر ، يرافقه سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة ، وعلاء عبدالمجيد مدير إدارة شباب أسوان لمتابعة الخدمات والأنشطة المقدمة بمكتب "قادرون بإختلاف"، والإطمئنان على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين .

ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتنفيذاً لتعليمات السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

متابعة خدمات مركز التخاطب وتنمية المهارات
وكان فى إستقبال الزائرين هانم فتحى عبدالمنعم مدير مكتب "قادرون بإختلاف"، حيث إستعرضت الخدمات والبرامج التى يقدمها مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى، والتى تشمل خدمات التخاطب، وتنمية المهارات، والتكامل الحسى، بما يسهم فى دعم وتمكين الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز قدراتهم ودمجهم فى المجتمع.
كما تفقد وكيل الوزارة قاعات المركز، وإطلع على آليات العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيداً بالمستوى المتميز للأداء، والجهود المبذولة فى تقديم خدمات متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق أهداف الدمج المجتمعى وتنمية قدرات المستفيدين.

متابعة فعاليات مركز الفنون والإبداع
وعقب الجولة، شهد الدكتور أيمن عبدالمقصود فعاليات مركز الفنون والإبداع بمكتب "قادرون بإختلاف"، حيث تابع عدداً من العروض والفقرات الفنية والإبداعية التى قدمها أبناء المكتب، والتى عكست ما يتمتعون به من مواهب وقدرات متميزة فى مختلف المجالات الفنية، فى ظل الإهتمام المستمر بتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

جهود رياضية

تكريم المتميزين ودعم الموهوبين
كما تضمنت الفعاليات تكريم الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، تقديراً لما حققوه من إنجازات مشرفة، وتحفيزاً لهم على مواصلة التميز والإبداع، بما يعزز من ثقتهم بأنفسهم، ويشجعهم على تحقيق المزيد من النجاحات.

التأكيد على دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة
وأكد الدكتور أيمن عبدالمقصود أن وزارة الشباب والرياضة تولى إهتماماً كبيراً بتمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، ودعم مواهبهم، وتوفير البرامج والأنشطة والخدمات التى تسهم فى تنمية قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة فى المجتمع، مشيداً بالجهود المتميزة التى يبذلها فريق عمل مكتب "قادرون باختلاف" فى تقديم خدمات متكاملة لأبناء محافظة أسوان.


دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال مركز التخاطب بمكتب "قادرون بإختلاف" بأسوان ، وتنظيم فعاليات متنوعة بمركز الفنون والإبداع ، وتكريم المتميزين على مستوى الجمهورية ، مع إستمرار تقديم البرامج والخدمات التى تسهم فى تنمية قدراتهم وتعزيز دمجهم فى المجتمع .

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